Причиной смерти Александра Маслякова стал рак легких

Причиной смерти легендарного телеведущего и одного из основателей КВН Александра Маслякова стал рак лёгких. У ведущего была неоперабельная опухоль. Об этом сообщает SHOT .

Восемь месяцев назад врачи сказали, что лечение 82-летнему артисту уже не поможет.

Александр Васильевич был в очень плохом состоянии уже более полугода: он с трудом разговаривал, ему было тяжело дышать. Осложнили ситуацию последствия болезни — короновирусом ведущий переболел дважды.

Масляков — один из метров отечественного телевидения. С 1964 года он вел программу КВН, которая стала настоящим символом юмора и сатиры как в России, так и за рубежом.

Летом 2022 года Масляков переболел коронавирусом и временно перестал проводить игры КВН.