Трое подростков пострадали при атаке дронов ВСУ на Воронеж

сегодня в 04:10

ПВО сбила пять беспилотников над Воронежем: трое раненых

Силы ПВО уничтожили пять беспилотников над Воронежем, пострадали трое подростков, сообщил губернатор Александр Гусев.

Обломки одного из БПЛА упали на многоэтажный дом в левобережной части города, повредив четыре квартиры.

Трое несовершеннолетних получили травмы: двое мальчиков госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, девочке оказали помощь на месте. Часть жильцов эвакуирована, для них организовано временное размещение.

На месте работают экстренные службы. Угроза новых атак сохраняется.