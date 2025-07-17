Трое подростков пострадали при атаке дронов ВСУ на Воронеж
ПВО сбила пять беспилотников над Воронежем: трое раненых
Силы ПВО уничтожили пять беспилотников над Воронежем, пострадали трое подростков, сообщил губернатор Александр Гусев.
Обломки одного из БПЛА упали на многоэтажный дом в левобережной части города, повредив четыре квартиры.
Трое несовершеннолетних получили травмы: двое мальчиков госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, девочке оказали помощь на месте. Часть жильцов эвакуирована, для них организовано временное размещение.
На месте работают экстренные службы. Угроза новых атак сохраняется.