24-килограммовый осколок Красной планеты ушел в частную коллекцию

Крупнейший из известных метеоритов марсианского происхождения NWA 16788 был продан на аукционе Sotheby’s за рекордные 5,3 млн долларов, сообщает РЕН ТВ .

Обнаруженный в Сахаре в 2023 году 24,5-килограммовый космический камень размером с два баскетбольных мяча привлек внимание коллекционеров своей исключительной сохранностью — он имеет характерный ржавый оттенок и практически не изменившийся с момента падения химический состав.

«Из менее чем 400 известных марсианских метеоритов этот образец — самый ценный и впечатляющий», — заявили New York Post представители аукционного дома.

Однако научное сообщество раскритиковало сделку. Профессор Эдинбургского университета назвал продажу «потерей для науки», подчеркнув, что такие редкие космические объекты должны быть доступны для исследований и публичного обозрения, а не храниться в частных коллекциях.