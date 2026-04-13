К Дню космонавтики запустили аудиовизуальное шоу «Первые в космосе. Cosmo Night»

10 апреля на площадке VK Stadium (ВК Стадиум) прошло крупное аудиовизуальное событие под названием «Первые в космосе. Cosmo Night» ("Первые в космосе. Космо Ночь"). Его организаторами выступили госкорпорация «Роскосмос» и входящая в «Русскую Медиагруппу» радиостанция DFM (ДФМ). Мероприятие приурочили к Неделе космоса. Оно собрало свыше пяти тысяч гостей и впервые объединило хронику достижений отечественной космонавтики с инновационными сценическими технологиями в жанре живого концерта, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Посетители отправились в масштабное путешествие по вехам покорения космоса и величайшим открытиям разных эпох. Перед публикой выступили Artik & Asti, Ханна, DJ Smash, Mary Gu, Filatov & Karas, Bearwolf, Бьянка, HollyFlame и RASA. С помощью музыки и сценических образов артисты раскрыли космическую тематику.

Отдельный акцент в программе сделали на связи поколений и привлечении молодежи в космическую отрасль.

«Для Роскосмоса Неделя космоса – это не только серия мероприятий, посвященных достижениям нашей страны. Одна из ключевых задач – познакомить молодое поколение с космонавтикой, показать, что это безграничное поле применения талантов молодых людей и девушек. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходила по-хорошему амбициозная молодежь, получала возможность проявить и реализовать себя. Сегодняшнее событие – это не просто концерт, вместе с партнерами мы постарались показать зрителям, что космос не что-то абстрактное и далекое, а вполне реальное пространство. Всего в 400 километрах над Землей живут и работают люди, помогая продвигать человечество вперед по дороге к другим планетам. И возможно, среди тех, кто сегодня побывал на шоу, есть те, кто через несколько лет сядут в корабль и станут ближе к звездам», – отметил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Председатель Совета директоров и президент «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин подчеркнул, как важно рассказывать о возможности попасть в отряд космонавтов тем, кто готов строить будущее этой сферы.

«"Первые в космосе. Cosmo Night" – это пример того, как масштабное музыкальное событие может объединять зрелищность и важный смысл. Через музыку, современный формат и атмосферу концерта мы хотели сделать тему космоса ближе для каждого. Для нас было важно не только напомнить о великих достижениях, но и показать молодежи, что эта история продолжается прямо сейчас. Поэтому мы не просто говорим о космосе, а приглашаем новое поколение сделать первый шаг к звездам – присоединиться к открытому набору Роскосмоса в отряд космонавтов. "Русская Медиагруппа", как информационный партнер, помогает донести эту возможность до всех, кто готов создавать будущее космонавтики», – подчеркнул председатель Совета директоров, президент «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин.

В ходе шоу зрители увидели, как на большом экране оживают чертежи Константина Циолковского, прочувствовали напряжение времен строительства Байконура в 1955-м, хором прокричали легендарное «Поехали!» перед стартом Юрия Гагарина, услышали первые слова Алексея Леонова после его выхода в открытый космос, стали свидетелями исторического рукопожатия в рамках программы «Союз — Аполлон» и проследили за развитием орбитальных станций.

«У сегодняшнего вечера прекрасная концепция! Мне кажется, шоу-бизнес и космос – две неотъемлемые части целого, потому что – и я верю в это – вдохновение, энергия даются свыше, чтобы люди раскрыли свои таланты. Мне нравится все неизвестное, меня оно не пугает – уверена, в нем также можно черпать вдохновение», – поделилась за кулисами Seville (Artik & Asti).

Архивные кадры перенесли зал в события минувших лет, прямая трансляция с борта МКС позволила увидеть сегодняшний быт экипажа, а яркая визуализация помогла заглянуть в завтрашний день индустрии. Особое внимание уделили современным успехам. Гостям рассказали о значении космодрома Восточный, о разработке перспективных ракет-носителей нового поколения «Ангара» и «Союз-5», а также о создании Российской орбитальной станции — одного из главных проектов ближайших лет. Завершающая часть программы под названием «Поехали дальше» обобщила хронологию событий и поставила финальную точку в путешествии, дав понять, что процесс освоения космоса продолжается прямо сейчас.

Каждый смысловой блок сопровождался живыми выступлениями артистов. Публика услышала и хорошо знакомые хиты, и композиции, которые особенно точно передали настроение отдельных актов, — от пронзительных и эмоциональных до зажигательных и ритмичных.