Юристы нашли еще два видео, в которых Лебедев порочит честь Мизулиной

Юристы главы лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной обнаружили еще два видео, в которых, по их мнению, дизайнер Артемий Лебедев порочит честь и достоинство женщины, сообщает Baza .

Ролики были изучены. В них юристы обнаружили два высказывания дизайнера, в которых он нелестно отзывается о Мизулиной.

В первом видео Лебедев хвалил студента, который также нелицеприятно высказался в адрес главы лиги безопасного интернета. Он заявил, что юноше «надо дать медаль, потому что никто никогда Мизулиной ничего не посмел сказать». В этом ролике Лебедев также заявил, что деятельность главы лиги безопасного интернета «вредит России».

Во втором видео дизайнер назвал Мизулину «Шапокляк-младшей». Он раскритиковал ее за умение вести дебаты со студентами и заявил, что из-за главы лиги безопасного интернета люди якобы уезжают из РФ.

Адвокат дизайнера Калой Ахильгов сообщил, что суд приобщил эти ролики к делу. Процесс по иску Мизулиной был перенесен на 31 октября.

Ранее глава лиги безопасного интернета подала в суд на Лебедева после выхода его интервью Юрию Дудю*. Она считает, что дизайнер распространил сведения, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента в России.