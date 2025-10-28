Юрист: рэперу ICEGERGERT может грозить до 4 лет тюрьмы за экстремистский лозунг

Известному рэп-исполнителю ICEGERGERT (настоящее имя — Георгий Гергерт) может грозить до 4 лет лишения свободы за экстремистский лозунг во время концерта в Москве, сообщила РИАМО руководитель юридической компании «Шабанова и партнеры» Виктория Шабанова.

Ранее стало известно, что популярный у молодежи рэпер ICEGERGERT завершил свое выступление в Москве, выкрикнув экстремистский лозунг, который пропагандирует запрещенное движение АУЕ*.

«Первое, что очевидно — это то, что его действия содержат признаки административной ответственности, и в теории может дойти даже до уголовной. Выкрикивание таких слов будет подпадать под действие законодательства о противодействии экстремизму», — объясняет Шабанова.

По ее словам, органам необходимо разобраться, являются ли действия рэпера нарушением, совершенным впервые и не содержат ли они признаков уголовно наказуемого деяния. Тогда он просто отделается ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

Согласно административной статье, рэпер может отделаться штрафом до 2 тыс. рублей или арестом на срок до 15 суток, либо привлечен к обязательным работам до 100 часов.

Скорее всего будет проведена проверка всего творчества рэпера и если будет выявлено, что ранее он уже был привлечен к административной ответственности за аналогичные действия, то наступит уголовная, а это уже статья 282.4 УК РФ. В таком случае Гергерта ждет штраф до 1 млн рублей и лишение свободы на срок до четырех лет.

«Судя по ситуации, для рэпера, публично выкрикнувшего лозунг „Жизнь ворам“*, правовые последствия могут быть очень серьезными. Поэтому конечно людям, выступающим на публику необходимо следить за тем, что они говорят и делают, так как публичность обязывает придерживаться определенных правил», — отметила эксперт.

Помимо этого, организаторы концертов могут включить таких артистов в «черные списки», что может привести к потере доходов и аудитории. Последствия могут быть такими как отмена концертов и расторжение контрактов. Кроме того, Роскомнадзор может инициировать блокировку сайтов и песен артистов, заключила Шабанова.

* Экстремистское движение АУЕ запрещено в России.

