«Жизнь ворам»*: ICEGERGERT завершил концерт в Москве криминальным лозунгом
Популярный у молодежи рэпер ICEGERGERT завершил свое выступление в Москве, выкрикнув экстремистский лозунг, который пропагандирует запрещенное движение АУЕ*, сообщает «112».
Концерт исполнителя состоялся в столице 26 октября, в его финале артист поднял тост с фразой «Жизнь ворам»*.
Подобное поведение ICEGERGERT легко можно посчитать пропагандой криминальной субкультуры среди подрастающего поколения.
Минувшим летом песни рэпера попали под лингвистическую проверку: в них выявляли наличие пропаганды нацистской или экстремистской символики, а также наркотиков.
Ранее стало известно, что рэпер Гуф (Алексей Долматов) заработает на прощальных концертах в Москве около 450 млн рублей. На них полный солдаут.
* Экстремистское движение АУЕ запрещено в России.
