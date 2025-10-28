«Жизнь ворам»*: ICEGERGERT завершил концерт в Москве криминальным лозунгом

сегодня в 09:54

Популярный у молодежи рэпер ICEGERGERT завершил свое выступление в Москве, выкрикнув экстремистский лозунг, который пропагандирует запрещенное движение АУЕ*, сообщает «112» .

Концерт исполнителя состоялся в столице 26 октября, в его финале артист поднял тост с фразой «Жизнь ворам»*.

Подобное поведение ICEGERGERT легко можно посчитать пропагандой криминальной субкультуры среди подрастающего поколения.

Минувшим летом песни рэпера попали под лингвистическую проверку: в них выявляли наличие пропаганды нацистской или экстремистской символики, а также наркотиков.

Ранее стало известно, что рэпер Гуф (Алексей Долматов) заработает на прощальных концертах в Москве около 450 млн рублей. На них полный солдаут.

* Экстремистское движение АУЕ запрещено в России.

