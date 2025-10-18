Внушительная сумма: сколько Гуф заработает на прощальных концертах в Москве

Рэпер Гуф может заработать на прощальных концертах в Москве 450 млн рублей

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) заработает на прощальных концертах в Москве, предположительно, 450 млн рублей. Билеты на выступления полностью раскупили, сообщает SHOT .

До этого исполнитель рассказал, что заканчивает карьеру. Но перед этим анонсировал проведение последнего тура.

Музыкант выступит в РФ и ближайших государствах. По данным SHOT, Долматов только на 3 концертах в Москве в конце ноября-начале декабря может заработать около 450 млн рублей.

На выступлениях будет полный солдаут. Билеты остались только в VIP-ложи за 800 тыс. рублей. Они рассчитаны на 12 человек, включены спиртные напитки и закуски.

При этом на машине Chevrolet Tahoe, которая принадлежит Гуфу, накопились штрафы на сумму 12 тыс. рублей. Их выписали из-за превышения скорости, стоянку в неположенном месте и иные нарушения.

