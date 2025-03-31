Юрист раскритиковал Минздрав за согласие увеличить возраст молодежи в РФ

Адвокат Алешкин о возрасте молодежи: инициативы ВОЗ не подходят для России

Адвокат Андрей Алешкин считает несостоятельной инициативу об увеличении возрастной планки для молодежи в России до 40 лет. Он удивлен, что в Минздраве поддержали такую идею, сообщает «ФедералПресс» .

По закону возраст молодежи в РФ — от 14 до 35 лет. При этом ВОЗ рекомендует считать молодежью людей в возрасте от 18 до 44 лет.

Однако, по мнению юриста, такие рамки не соответствуют российской действительности. Возраст 40 плюс, к которому принадлежит и сам эксперт, уже не является молодым по биологическим параметрам.

«Не нужно „натягивать сову на глобус“, инициативы ВОЗ не отвечают идеям и духу России», — заявил Алешкин.

Адвокат также предложил напомнить министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко о том, что он является министром в России.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что возраст молодежи в РФ может быть увеличен до 40 лет на законодательном уровне.

Социолог Яков Якубович вместо того, чтобы поднимать возрастную планку до 40 лет, предложил разделить молодежь на 3 категории: от 14 до 18 лет — несовершеннолетняя молодежь, от 18 до 25 лет — реальная молодежь, и 25-35 лет — условная молодежь.