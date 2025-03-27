«Условная молодежь»: социолог предложил разделить молодых людей на 3 категории

Социолог Якубович: не нужно поднимать возраст молодежи до 40 лет

Ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович считает, что поднимать возрастную планку для молодежи до 40 лет не стоит и предложил разделить молодых людей на три категории, сообщает kp.ru .

Эксперт напомнил, что в 2020 году в России был законодательно определен возраст молодых людей — от 14 до 35 лет.

Социолог отметил, что главным аргументом за повышение возрастной планки называют увеличение продолжительности жизни в РФ, однако по факту за последние 5 лет она увеличилась незначительно — с 71,68 до 72,84 года, указал он.

Еще один важный аргумент — это то, что после 35 лет молодые семьи лишаются необходимых мер господдержки, включая льготную ипотеку. Однако и в 40 лет это может быть актуально, при этом бесконечно повышать планку невозможно.

Также сторонники повышения возрастного порога отмечают, что современная молодежь намного позже достигает социально-экономической самостоятельности, а именно — приобретает или начинает снимать жилье, имеет стабильную работу и зарплату.

Кроме того, в отличие от времен Пушкина, сегодня многие 40-летние ощущают себя молодыми людьми. Однако все это не повод поднимать официальную возрастную планку, считает социолог. В первую очередь, потому, что это потребует дополнительных бюджетных затрат, включая ипотеку, репродуктивную медицину и другие меры поддержки молодых семей как на федеральном, так и на региональном уровне.

Вместо этого эксперт предложил разбить понятие молодежи на три категории и сделать господдержку более адресной.

Например: от 14 до 18 лет — несовершеннолетняя молодежь, от 18 до 25 лет — реальная молодежь, и 25-35 лет — условная.

«Например, семьям, в которых супруги в возрасте 18-25 лет, предоставлять социальное жилье, льготные детсады», — пояснил Якубович.

Ранее психолог рассказала, что на фоне повышения возрастного порога и общей инфантилизации молодежи в перспективе россияне станут заводить детей еще позже.