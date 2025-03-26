Психолог считает, что россияне будут заводить детей еще позже

Кандидат психологических наук Лариса Овчаренко ожидает, что увеличение возраста молодежи до 45 лет по версии ВОЗ будет способствовать тому, что люди станут еще дальше откладывать создание семьи и рождение детей.

Причиной пересмотра возрастных границ молодости стали новые данные научных медицинских исследований. Как выяснилось, мозг человека созревает не к 13-14 годам, как считали ранее, а лишь к 21 году.

«Позднее всего формируются лобные доли, они отвечают за прогнозирование, ответственность, планирование деятельности», — отметила Овчаренко в эфире радио Sputnik.

По ее словам, происходит разрыв биологического и психологического возраста, то есть возникают завышенные требования к человеку, который считается взрослым, но таковым на самом деле не является.

С другой стороны, подъем верхней границы молодости провоцирует скачок инфантилизма, период несамостоятельности будет затягиваться. У молодежи в приоритете профессиональная и социальная состоятельность, и только потом — создание семьи.

«С развитием медицины, с увеличением репродуктивного возраста у женщины пересматривается тенденция к более позднему рождению детей. Эта тенденция будет только усиливаться», — добавила психолог.