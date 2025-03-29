Депутат заявил, что возраст молодежи в России могут увеличить до 40 лет

В России хотят увеличить возраст молодежи до 40 лет

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что возраст молодежи в РФ может быть увеличен до 40 лет на законодательном уровне, сообщает РИА Новости .

По действующей классификации возрастных групп по версии ВОЗ, возраст молодежи варьируется от 18 до 44 лет, средний возраст — от 45 до 59 лет и возраст пожилых — от 75 до 90 лет.

При этом закон «О молодежной политике в РФ» относит к категории молодежи россиян в возрасте от 14 до 35 лет. Леонов отметил, что разница между классификациями составляет десять лет.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что увеличение возраста, к которому относят молодежь, вполне возможно. Он подчеркнул, что в стране растет продолжительность жизни.

Среди депутатов идет дискуссия по поводу увеличения возраста молодежи до 40 лет. При этом на законодательном и исполнительном уровне этот вопрос еще не поднимался.