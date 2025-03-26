Академик РАН выступил за увеличение «молодежного возраста»

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что увеличение возраста, к которому относят молодежь, вполне возможно. Он подчеркнул, что в стране растет продолжительность жизни, сообщает РИА Новости .

Среди депутатов идет дискуссия по поводу увеличения возраста молодежи до 40 лет. При этом на законодательном и исполнительном уровне этот вопрос еще не поднимался.

«В принципе, в этом есть смысл. Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет», — отметил Онищенко.

По мнению академика, эти рассуждения имеют рациональное зерно, потому растет средняя продолжительность жизни, меняется возрастная структура. Однако Онищенко подчеркнул, что нужно обосновать это решение в случае принятия. Важно понимать, что повышение возраста молодежи даст науке и экономике. Сейчас молодежью считаются люди от 14 до 35 лет.