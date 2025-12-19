Юрист объяснила, когда Долина должна будет выехать из квартиры

Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что певица Лариса Долина может оставаться в квартире в Хамовниках, которую Верховный суд РФ передал Полине Лурье, на период рассмотрения вопроса о выселении артистки, сообщает РИА Новости .

"На период рассмотрения дела в Мосгорсуде ВС РФ сохранил право проживания Долиной в спорной квартире. Таким образом, суд второй инстанции по отношению к дочери и внучке должен будет решить вопрос о снятии их с регистрационного учета, а в отношении Долиной вопрос о снятии с регистрационного учета и выселении из квартиры", - рассказала юрист.

Ранее Верховный суд отменил все предыдущие решения нижестоящих судов, которые вернули квартиру Долиной. Жилье осталось за покупательницей Полиной Лурье.

При этом певица пока что сохранила право проживания в квартире. Вопрос о выселении Долиной должен решить Мосгорсуд 25 декабря, если артистка добровольно не съедет. Сама Долина жила в этой квартире, пока шли разбирательства.

Ранее стало известно, что у артистки в Москве осталась единственная квартира в Лефортове скромных размеров — 50 кв. м. Также, по данным СМИ, у нее есть загородный участок с двумя домами.

