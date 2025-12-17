У Долиной в Москве осталась единственная квартира скромных размеров

У Ларисы Долиной осталась одна квартира в Москве, но жить она в ней не сможет из-за скромных размеров. Площадь жилья составляет всего 50 кв. м, сообщает SHOT .

Недвижимостью в Лефортове певица обзавелась еще в мае 2006 года. Квартира находится в старенькой пятиэтажке 1961 года постройки. Она до сих пор числится за Долиной, хотя певица там не жила и вряд ли будет жить. Сейчас такое жилье оценивается в 18 млн рублей.

После решения Верховного суда артистке, скорее всего, окончательно придется перебраться в закрытый поселок Славино, где у нее есть свой участок с двумя домами. По данным СМИ, артистка построила там трехэтажный особняк площадью 360 «квадратов» и роскошный четырехэтажный коттедж площадью 660 «квадратов».

Второй дом она возвела в 2011 году, но поставила на кадастровый учет только спустя 13 лет. Все это время она не платила налог на него.

16 декабря в Верховном суде состоялось заседание по делу о квартире Долиной, которую она продала под влиянием мошенников Полине Лурье, а затем вернула через суд. Покупательница требовала признать сделку купли-продажи законной.

Верховный суд удовлетворил жалобу Лурье и отменил все предыдущие решения нижестоящих судов, которые оставили квартиру за Долиной. В дальнейшем Московский городской суд должен рассмотреть требования Лурье о выселении певицы.

