Долина 12 лет не платила ФНС за «секретный дворец» в Подмосковье

Певица Лариса Долина на протяжении 12 лет не платила налоги за собственный особняк в Московской области. В бюджет не было перечислено примерно 1 млн рублей, сообщает SHOT .

Долина, предположительно, владеет участком в закрытом поселке Славино в городском округе Мытищи с 2003 года. Сперва она возвела там дом на 360 кв. м.

Через некоторое время артистка начала расширять имение. На участке рядом построили 4-этажный коттедж площадью 660 «квадратов». Про него журналисты и сотрудники ФНС ничего не знали.

Строительство завершилось в 2011 году. Однако в собственность артистка недвижимость оформлять не захотела. Следовательно, на протяжении этого времени она не платила налоги на дом.

На кадастровый учет имение поставили в августе 2024 года. По версии SHOT, Долина за 12 лет могла сэкономить примерно 1 млн рублей.

На опубликованной записи запечатлен дом артистки. Его стены покрашены в розовый цвет. Рядом с особняком стоит пристройка.

