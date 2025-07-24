Юлия Навальная* загадала в день рождения возвращение в Москву

Жена покойного оппозиционера Алексея Навального*, проживающая в Европе Юлия Навальная** в свой день рождения заявила, что мечтает вернуться в Москву, об этом сообщает «Абзац» .

Навальная** опубликовала пост в Instagram***, в котором рассказала, что обычно не принято делиться загаданными желаниями, но она себе это позволит. По ее словам, в 49-й день рождения она загадала возвращение в Россию, так как все еще хочет жить в Москве, как мечтала в прошлом и желает этого в настоящем.

«Я загадала как можно быстрее вернуться в мою Россию и в мою Москву. Я никогда не мечтала уехать оттуда, я мечтала провести там всю жизнь. И именно об этом я и буду мечтать, именно за это и буду бороться», — написала Навальная**.

По данным СМИ, несколько дней назад жену покойного оппозиционера видели в Милане. Она отдыхала в пятизвездочном отеле, ночь в котором в пересчете на российские деньги по курсу от 24 июля 2025 года оценивается примерно в 46 тысяч рублей.

* Физическое лицо внесено в перечень иностранных агентов, список террористов и экстремистов в России;

** Физическое лицо внесено в перечень террористов и экстремистов;

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