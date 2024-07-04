«Я никогда не озвучивал»: SHAMAN разоткровенничался о подорванном здоровье

Певец SHAMAN заявил, что у него есть проблемы со слухом

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в беседе с The Voice рассказал, что у него с детства имеются серьезные нарушения слуха. Причиной проблем со здоровьем стал перенесенный артистом отит, сообщает Life.ru .

Дронов вспомнил, что, сидя в школе на задних партах, не мог полностью расслышать речь учителя. По словам артиста, ему всегда приходилось переспрашивать о том, что говорит педагог.

«Не все знают, но у меня не очень острый слух. <…> У меня есть некоторые проблемы со слухом, которые я никогда не озвучивал», — признался автор хита «Я русский».

Ранее на иностранном музыкальном сервисе Spotify взломали аккаунты российских звезд. В результате этого у SHAMAN пропали все песни, которые были размещены на площадке.