«Я ее очень любила»: тренер Тарасова о смерти онкобольной Заворотнюк

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что очень любила актрису Анастасию Заворотнюк. Минувшей ночью звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла после продолжительной болезни, сообщает Общественное Телевидение России .

«Я ее очень любила и буду помнить ее. Она чудесный, талантливый человек», — заявила Тарасова.

А актер театра и кино Андрей Ургант рассказал, что был поклонником творчества Заворотнюк. По словам Урганта, он работал вместе с актрисой и относился к ней с огромным уважением.

На протяжении 5 лет Заворотнюк боролась с опухолью мозга. Последние моменты жизни, по словам соседей семьи актрисы, она провела в больнице. Рядом со звездой до последнего находился ее супруг Петр Чернышев.