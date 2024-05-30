«Муж сделал все, что мог»: сосед раскрыл, как Заворотнюк провела последние дни

Житель коттеджного поселка в Подмосковье, где живет семья умершей актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о последних днях артистки. По словам соседа, недавно звезда «Моей прекрасной няни» вновь оказалась в больнице, сообщает kp.ru .

В 2019 году у Заворотнюк выявили опухоль головного мозга. По словам окружения семьи, муж актрисы Петр Чернышев нанимал лучших врачей и делал все возможное, чтобы продлить жизнь неизлечимо больной супруге.

«Она умерла в больнице, там была последние дни… Муж сделал все, что мог, чтобы продлить ее жизнь», — рассказал сосед семьи актрисы.

Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» было 53 года. В последнее время актриса жаловалась на сильные головные боли и слабость. Она очень похудела и почти не могла двигаться.