«Известия»: Z-инсталляцию в Москве вернули на место
Инсталляцию ZVO в Москве вернули на место у американского посольства
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Инсталляцию с буквами ZVO в Москве вернули на место у американского посольства, сообщает газета «Известия».
У входа в посольство США в Москве инсталляцию ZVO также возвращают на место», — сказано в сообщении Telegram-канала издания.
Ранее архитектурную композицию демонтировали, чтобы привести ее в порядок.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в сооружении поменяли лампочки, «чтобы виднее было».