Буквы ZVO, установленные в качестве инсталляции у посольства США в Москве на площади Донецкой Народной Республики, начали демонтировать, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Рабочие начали демонтаж двух патриотических стендов — надписи «Мы вместе», окрашенной в цвета российского флага, и букв ZVO, установленных возле американского посольства в конце ноября 2023 года.

Некоторые из рабочих сообщили, что фигуры убирают для того, чтобы «помыть», так как они успели загрязниться. По их словам, аналогичную процедуру проводили и в прошлом году.