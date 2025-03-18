Захарова прокомментировала работы у посольства США

«Лампочки меняют»: Захарова рассказала о буквах ZVO у посольства США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала , что в инсталляции с буквами ZVO у посольства США меняют лампочки для лучшего освещения.

«И про буквы перед американским посольством. Лампочки меняют. Чтобы виднее было». — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее архитектурное сооружение начали демонтировать.

По данным рабочих, инсталляцию отмоют после зимы и вернут на место.