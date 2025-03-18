Захарова прокомментировала работы у посольства США
«Лампочки меняют»: Захарова рассказала о буквах ZVO у посольства США
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в инсталляции с буквами ZVO у посольства США меняют лампочки для лучшего освещения.
«И про буквы перед американским посольством. Лампочки меняют. Чтобы виднее было». — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее архитектурное сооружение начали демонтировать.
По данным рабочих, инсталляцию отмоют после зимы и вернут на место.