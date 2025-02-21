Израиль проведет контртеррористическую операцию в Палестинской автономии

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приказал провести контртеррористическую операцию в Палестинской автономии после серии взрывов в автобусах в пригородах Тель-Авива, сообщает РИА Новости .

Также он поручил силовым ведомствам усилить профилактические мероприятия в городах страны против возможных нападений в будущем.

Ранее сообщалось, что вечером в четверг 3 автобуса взорвались в пригороде израильского Тель-Авива. По предварительной информации, в общественном транспорте были заложены бомбы.

По распоряжению министра транспорта движение поездов и автобусов было остановлено.