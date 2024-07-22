Ивлеева погасила 11,3 млн рублей долга перед ФНС после ареста имущества

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева погасила крупный долг перед Федеральной налоговой службой — 11,3 млн рублей. Перед этим у знаменитости арестовали счета и имущество, сообщает SHOT .

У Ивлеевой арестовали элитный автомобиль Lamborghini Urus, несколько счетов, квартиры и земельный участок. Также блогеру запретили выезжать из России.

Телеведущая оперативно погасила задолженность, затем арест с имущества сняли. Однако у нее остался еще один крупный долг перед налоговой — 9,5 млн рублей. Пока Ивлеева может погасить его до нового ареста имущества и счетов.

Также в должниках перед ФНС числится модель и блогер Оксана Самойлова. Ее долг перед налоговой — 3,82 млн рублей. В последнее время бизнес жены Джигана не приносит доход.