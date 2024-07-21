Анастасии Ивлеевой закрыли выезд из страны

сегодня в 09:54

Популярному блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой закрыли выезд из России в связи с накопившимися долгами перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает SHOT .

На сегодняшний день долг Ивлеевой составляет более 20 млн рублей. «Настюшку-опасность» уже разыскивают судебные приставы.

Если блогер попытается выехать за пределы РФ, то получит отказ от пограничников.

Ранее стало известно, что из-за многомиллионных долгов был арестован Lamborghini Urus, принадлежащий Ивлеевой. Настя приобрела спорткар в 2023 году в кредит за 40 млн рублей.