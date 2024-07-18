SHOT: Lamborghini Urus Насти Ивлеевой арестован за долги

Блогерша любит гонять на Lamborghini Urus, который приобрела в 2023 году в кредит за 40 млн рублей. Звезду много раз штрафовали за превышение скорости. В частности, накануне Ивлеева получила штраф в 500 рублей.

Блогерша все еще ездит на авто, но вот совершать регистрационные действия уже не может, так как транспортное средство было арестовано за долги.

Ранее стало известно, что долг Ивлеевой перед ФНС вырос до 20 млн рублей. Звезда проигнорировала все требования налоговой, и ее счета заблокировали.