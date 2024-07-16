SHOT: долг Ивлеевой перед ФНС вырос до 20 млн рублей

Анастасия Ивлеева длительное время не может отдать долги, в результате чего она обязана заплатить российской налоговой уже более 20 млн рублей, сообщает SHOT .

Блогерша проигнорировала все требования ФНС. Она должна была оплатить налоги еще в начале мая этого года. Сейчас задолженность Ивлеевой составляет уже 20,9 млн рублей.

Кроме налогов, сумма которых растет с каждым днем, она теперь должна оплатить штрафы за уклонение от уплаты.

На данный момент счета Ивлеевой заблокированы.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, что Ивлеева может попытаться обжаловать решение ФНС России о наложении ареста на ее счета. Также у звезды есть возможность отдать долг или оспорить его размер.