Адвокат ответил, что остается делать Ивлеевой после блокировки счетов налоговой

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что блогер Анастасия Ивлеева может попытаться обжаловать решение ФНС России о наложении ареста на ее счета. Также у звезды есть возможность отдать долг или оспорить его размер, сообщает NEWS.ru .

Арест счетов Ивлеевой могут снять, если суду докажут неправомерность блокировки. Вместе с этим, при таком раскладе блогеру могут грозить и определенные риски, предупредил адвокат.

«В настоящее время все моменты с налогами достаточно рискованные, потому что от неуплаты налогов до уклонения от уплаты налогов один шаг», — отметил Жорин.

По словам юриста, если задолженность по налогам не связана с уголовным делом, то у гражданина только арестуют счет, а если речь идет уже о претензиях по УК, то это вызовет «блокировку самого человека». В целом ситуация «не самая лучшая», заявил Жорин.

Тем не менее, адвокат пожелал Анастасии Ивлеевой «благополучно разобраться» в ее недопониманиях с налоговыми органами.