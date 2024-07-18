Жена Джигана задолжала налоговой около 4 млн рублей

Модель и блогер Оксана Самойлова задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 3,82 млн рублей. В последнее время бизнес жены Джигана не приносит доход, сообщает Mash .

В мае прошлого года блогерша была должна налоговой более 50 млн рублей. Таким образом, Самойлова погасила почти 46,5 млн долгов.

Долги модели связаны с неуспешным бизнесом. За последние 5 лет выручка ее ООО «Фэмили Фест» составила 0 рублей. Такая же ситуация с 2021 года в ООО «Айэмспэшел».

В 2023 году в правоохранительных органов появились вопросы к фирмам Самойловой на фоне массовых задолженностей по налогам у 32 инфоблогеров. Операции по счетам компаний Самойловой приостановили.

Ранее стало известно, что Спорткар Lamborghini Urus блогера и телеведущей Насти Ивлеевой арестовали за долги. На сегодняшний день ее долг перед ФНС вырос до 20 млн рублей.