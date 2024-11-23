ISW: повторный запуск «Орешника» по Украине может произойти в ближайшие дни

Повторный пуск российской баллистической безъядерной ракеты «Орешник» по территории Украины может произойти уже в ближайшие дни, сообщает британский Институт изучения войны (ISW).

Ранее ВС РФ в ответ на применение дальнобойного оружия НАТО нанесли удар по одному из объектов ОПК Украины в Днепропетровске. Для этого применили гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности в безъядерном оснащении «Орешник».

Президент РФ Владимир Путин объявил о принятии на вооружение и серийном производстве ракеты «Орешник». По его словам, Россия вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют применять свое оружие против РФ.

Россия в кратчайшие сроки наладит серийный выпуск комплексов «Орешник», подчеркнул первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров.

Западные СМИ подсчитали, что «Орешник» может менее чем за 20 минут нанести удар по любой точке Европы.