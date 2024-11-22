Ракетная система «Орешник» неуязвима, объявил Путин

Путин: противодействия ракетной системе «Орешник» на сегодня не существует

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания в Кремле заявил, что на сегодняшний день в мире нет средств, способных противодействовать новейшей ракетной системе «Орешник». По его словам, в стране также ведутся испытания нескольких вооружений, подобных «Орешнику», сообщает пресс-служба Кремля.

Путин обратил внимание, что решение по серийному производству этого вида вооружения принято. Испытания системы «Орешник» будут продолжаться, в том числе в боевых условиях, подчеркнул глава государства.

«При этом, как уже отмечал, добавлю, что средств противодействия такой ракете, средств ее перехвата на сегодняшний день в мире нет, не существует», — сказал президент.

В ходе совещания главнокомандующий РВСН Сергей Каракаев также сообщил, что «Орешник» может поражать цели по всей Европе.