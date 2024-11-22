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Путин заявил о принятии решения по серийному производству системы «Орешник»

Президент России Владимир Путин заявил в Кремле, что решение по серийному производству новейшей ракетной системы «Орешник» принято и практически организовано. Глава государства добавил, что пока ни одно средство в мире не может перехватить «Орешник», сообщает пресс-служба Кремля.

Верховный главнокомандующий провел в Кремле совещание с руководством Минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем.

В ходе мероприятия Путин подчеркнул, что на сегодняшний день нет средств, которые могли бы противодействовать «Орешнику». По словам президента, испытания новейшей ракеты будут продолжаться.

«Необходимо наладить серийное производство, будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Да, собственно говоря, оно практически организовано», — сказал Владимир Путин.

Глава государства добавил, что с учетом силы и мощности «Орешника» его поставят на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения.