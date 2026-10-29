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РЖД отказались от ограничения высоты переносок для животных

РЖД отменили планы ограничить высоту переносок для животных в поездах дальнего следования после критики пассажиров, сообщает АТОР .

Ранее компания анонсировала изменения в правилах перевозки животных с 1 февраля 2027 года. РЖД хотели установить лимит в 30 см для высоты переноски. Нововведение должно было коснуться небольших питомцев, которых перевозят в качестве ручной клади.

Если бы высота переноски превышала предельный показатель, пассажирам пришлось бы приобретать отдельный билет для питомца и размещать контейнер на специально отведенном месте. Однако перевозчик отказался от изменений, изучив отзывы клиентов.

Правила остались теми же: размер переноски не должен превышать 180 см по сумме трех измерений — длины, ширины и высоты.

При этом перевозка животных в качестве ручной клади остается платной. Ценник зависит от расстояния поездки.

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