Более 11 тыс человек привились от гриппа в Волоколамске

Вакцинацию от гриппа в Волоколамске прошли более 3,5 тыс. детей и почти 8 тыс. взрослых. Врачи рекомендуют сделать прививку до конца ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Заведующий взрослой поликлиникой Волоколамска Руслан Корсаков сообщил, что в округе от гриппа привились более 3,5 тыс. детей и почти 8 тыс. взрослых.

«Специалисты настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию до конца ноября, чтобы организм успел выработать надежный иммунитет. Вакцины не только защищают тех, кто их получил, но и помогают создать так называемый «коллективный иммунитет», — рассказал Руслан Корсаков.

Оптимальное время для вакцинации от сезонного гриппа — с сентября по ноябрь. Лучше сделать прививку за три недели до начала распространения заболевания, чтобы успел сформироваться иммунитет. Вакцинация не гарантирует стопроцентной защиты, но значительно снижает вероятность заболевания и осложнений.

В дополнение к прививке врачи советуют избегать тесных контактов с людьми с признаками инфекции, тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта. Также важно высыпаться, сбалансированно питаться, включать в рацион продукты с витамином С и регулярно заниматься спортом.

Прививочный кабинет взрослой поликлиники работает с понедельника по четверг с 8:00 до 15:00, в пятницу — с 8:00 до 14:00. Записаться можно через терапевта или администратора регистратуры. Уточнить график работы кабинетов вакцинации и возможность записи также можно на приеме у терапевта или педиатра либо по единому номеру 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.