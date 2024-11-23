Daily Mail: «Орешник» может поразить любые цели в Европе за 15-20 мин

Как пишет британское издание Daily Mail, при запуске ракеты с астраханского полигона Капустин Яр она достигнет цели в Лондоне менее чем за 20 минут, а в Берлине — менее 15 минут.

Ранее главком РВСН Сергей Каракаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ракетная система «Орешник» может поражать цели по всей Европе. По его словам, массированная атака «Орешником» сравнима с ударом ядерным оружием.

Накануне Путин на совещании с руководством Минобороны, ВПК и создателями ракетных вооружений поздравил разработчиков «Орешника» с успешным испытанием комплекса.