Историк кулинарии рассказал, какие блюда можно приготовить из марципана

Марципан — это кондитерское изделие, изготовленное из мелко измельченного миндаля, смешанного с сахарным сиропом или пудрой. Из этой сладости можно слепить разнообразные и красивые фигурки, которые будут долго храниться, сообщил РИАМО бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев.

12 января празднуется Международный день марципана. Любимый рождественский десерт европейцев массово появился в России XIX веке.

Марципан появился примерно в VIII веке в арабских странах и постепенно распространился в западной Европе. Особенную любовь населения он получил в Испании и Германии.

Продукт представляет собой перемолотые в муку миндальные косточки или абрикосовые косточки, в последнем варианте он называется персипан — это более недорогая разновидность. Все это перемешивается с сахаром или сахарной пудрой и сиропом.

Марципан — любимое рождественское угощение в западной Европе, особенно в Германии. Оттуда он перешел в Россию примерно в XIX веке, когда супруга императора Николая I привезла блюда из этого десерта с собой.

«Из марципана получатся отличные фигурки, достаточно лишь взять форму. Вылепить их можно словно из пластилина. Потом они будут довольно долго храниться, их можно украсить айсингом (глазурь для украшения-ред.). Из марципана можно сделать шарики и начинить их орехами и облить глазурью. Получатся марципановые конфеты, это очень вкусно», — рассказал Прокофьев.