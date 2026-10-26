История с уколом в метро оказалась ошибкой: следов на теле москвички не нашли

Информация об уколе шприцем девушки в московском метро по итогам полицейской проверки не подтвердилась. Камеры наблюдения зафиксировали момент, когда девушке показалось, что ее укололи, но рядом с ней никого не было, сообщает Telegram-канал «112» .

21 октября пассажирка станции метро «Новаторская» сообщила, что ее уколол шприцем неизвестный мужчина. Полицейские изучили записи камер наблюдения в вагоне и на станции, а также установили личность предполагаемого участника случившегося и опросили его.

Выяснилось, что самого укола девушка не видела — она лишь почувствовала что-то похожее. При этом на кадрах с камер наблюдения видно, что мужчина находился на значительном расстоянии от нее, а острых предметов в руках у него не было.

Медики осмотрели пассажирку и следов уколов не обнаружили.

Похожий случай произошел в метро Москвы 16 октября. Тогда от действий незнакомки пострадала девушка на станции «Китай-город». Неизвестная воткнула шприц в бедро пассажирке, которая села рядом с ней.

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