Истинная причина шокирует всех: прорицательница за полгода предсказала смерть Раиси

Ливанская прорицательница Лейла Абдуллатиф в ноябре 2023 года заявляла, что в первой половине 2024 года произойдет смерть высокопоставленного человека в результате авиакатастрофы, которая всколыхнет мир. Арабские СМИ увидели в ее словах предсказание гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает kp.ru .

С таким предсказанием Абдуллатиф выступала в эфире ливанского телеканала «Аль Джадид» еще полгода назад. Прорицательница не заявляла, что в ближайшее время погибнет именно иранский лидер, однако в ее словах увидели параллели с нынешними событиями.

«В первой половине 2024 года на весь мир повлияет несчастный случай с воздушным судном, в крушении которого никто не выживет. Мировые СМИ будут в шоке, когда узнают истинную причину катастрофы», — говорила Абдуллатиф в ноябре 2023 года.

Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян и другие официальные лица погибли в авиакатастрофе накануне, 19 мая. Их вертолет разбился в Иране, в результате трагедии погибли все, кто был на борту.