Испания разрешила российскому судну «Штандарт» пополнить запасы в своем порту

сегодня в 15:24

Попавший под санкции прямо во время плавания российский фрегат «Штандарт» стоял на якоре без провизии в море, но ему разрешили зайти в испанский порт, сообщает Mash .

Как рассказал капитан судна Владимир Мартусь, пополнить запасы экипаж сможет в порту Сеэ. Кораблю разрешили пришвартоваться там после долгих переговоров.

После дозаправки судно должно будет немедленно отбыть из испанского порта — такое условие поставили местные власти. Затем корабль отправится во Францию.

Судну «Штандарт», державшему путь в испанский город Виго на фестиваль Iacobus Maris Route, было отказано в заходе в порты Франции и Испании из-за просьбы проукраинских активистов и санкций.

Фрегат встал на якорь прямо в открытом море, на нем заканчивалась вода и еда. Ранее свою помощь экипажу предложили жители испанского острова Иль-Аруса. Они организовали подвоз провизии к судну.