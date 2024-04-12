Иран атакует войска США при попытке вмешаться в конфликт с Израилем

Сразу три американских источника передали президенту США Джо Байдену предупреждение от Ирана, чтобы Америка не вмешивалась в конфликт с Израилем, иначе на их войска США в регионе тоже будет атака, сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios.

«Иран передал сообщение администрации Байдена через несколько арабских стран ранее на этой неделе: если США вмешаются в боевые действия между Израилем и Ираном, силы США в регионе подвергнутся атаке», — говорится в сообщении портала.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что американские силы окажут поддержку Израилю в случае атаки со стороны Ирана. Некоторое время назад Тегеран предупреждал Вашингтон о подготовке к атаке с целью, чтобы США успели эвакуировать своих граждан на случай «непредвиденных обстоятельств».

По данным CBS News, Иран планирует атаковать Израиль в ближайшие часы с помощью дронов. Также военные планируют использовать десятки ракет.