CBS News: Иран атакует Израиль в ближайшие часы

Иран может провести масштабную атаку с использованием дронов и ракет на Израиль в ближайшие часы, сообщает CBS News .

Издание, ссылаясь на американских чиновников отмечает, что атака может быть массированной, с применением свыше 100 дронов и десятков ракет. Отмечается, что Израилю может быть сложно защищаться от атаки такого масштаба, которая является ответов за атаку иранского консульства в Сирии.

Если Иран решит совершить прямое нападение на Израиль, то есть опасения, что это может перерасти в полномасштабную войну на Ближнем востоке.