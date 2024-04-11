Власти США заявили о подготовке Ирана к ракетному удару по Израилю

Байден: Иран может нанести ракетный удар по Израилю в ближайшие дни

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Иран готовится ударить ракетами по Израилю, пишет Baza со ссылкой на Bloomberg.

Американская разведка допускает, что параллельно с ударом Ирана по Израилю может произойти еще один удар со стороны Ливана. В этом направлении Израилю грозит опасность со стороны сил «Хезболлы».

«Как я сказал премьер-министру (Израиля Биньямину — ред.) Нетаньяху, наша приверженность обеспечению безопасности Израиля от этих угроз со стороны Ирана и его сателлитов является железной». Джо Байден Президент США

По неофициальной информации, США узнали о подготовке Ирана к ракетному удару от военнослужащих. Сообщается, что якобы иранские военные предупредили американцев, чтобы они успели эвакуировать своих граждан на случай «непредвиденных обстоятельств».

Ранее сообщалось, что американский госсекретарь Энтони Блинкен обещал Израилю поддержку в противостоянии Ирану. Соединенные Штаты готовы поддержать Израиль в случае возникновения любой угрозы.