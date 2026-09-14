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Трамп: РФ и Украина согласились не наносить удары по энергообъектам друг друга

Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. России согласилась поступить аналогично, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Рост мировых цен на дизельное топливо вызван главным образом войной между Россией и Украиной, а не Ираном», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее США заявили, что помогут восстановить Украину в случае подписания мирной сделки с Россией и урегулирования многолетнего конфликта.

Кроме того, 12 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский сказал, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G-20 в Майями. Мероприятие пройдет в декабре.

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