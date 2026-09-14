Общественник Александр Зарубин осмотрел детсад и школу в Поварово Солнечногорска

Общественный деятель и чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин 11 сентября посетил новый детский сад и школьный корпус в Поварово, где обсудил с педагогами потребности учреждений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Александр Зарубин 11 сентября посетил новый детский сад на 250 мест и корпус школы в Поварово городского округа Солнечногорск. Общественный деятель, чемпион России и мира по смешанным единоборствам обсудил с педагогическими коллективами актуальные вопросы образования и потребности учреждений.

Во время визитов Зарубин ознакомился с организацией учебного процесса и состоянием инфраструктуры. Он осмотрел кабинеты, спортивные залы и площадки, а также прилегающие территории.

«Я был приятно удивлен масштабами строительства и обстановкой, которая создана для дошколят. Сейчас у ребят действительно есть все необходимое, чтобы учиться и добиваться больших высот. Зафиксировал все предложения педагогов, учтем их, чтобы сделать учреждения еще комфортнее», — отметил Александр Зарубин.

Визит стал частью сбора наказов в «Народную программу». Такие встречи помогают выявлять проблемы и формировать предложения для развития системы образования в округе.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов. «Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.