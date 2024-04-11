Блинкен пообещал Израилю поддержку в противостоянии Ирану

Соединенные Штаты поддержат Израиль в противостоянии любым угрозам со стороны Ирана и его сателлитов, пообещал американский госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре с израильским министром обороны Йоавом Галлантом, пишет РИА Новости .

«Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку США безопасности Израиля и ясно дал понять, что США будут поддерживать Израиль в противостоянии любым угрозам со стороны Ирана и его сателлитов», — сказано в заявлении официального представителя госдепа Мэттью Миллера.

Стороны также обсудили вопросы освобождения заложников из сектора Газа.

Ранее стало известно, что Иран или его союзники в ближайшее время могут нанести удар по израильским территориям с помощью высокоточных ракет.