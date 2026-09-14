Мамы из Сергиево-Посадского округа освоили технику гризайль

Около 20 мам, воспитывающих детей-инвалидов, 12 сентября освоили технику рисования гризайль на творческой встрече в Общественной палате Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Творческая суббота для членов общественной организации «СИДИ» прошла в Общественной палате Сергиево-Посадского округа. Около 20 мам, воспитывающих детей-инвалидов, 12 сентября осваивали технику гризайль.

Гризайль — это техника живописи, в которой изображение создают разными оттенками одного цвета. Для мастер-класса выбрали вино, которое дополнительно подкрасили красителем, чтобы рисунки получились ярче.

«Участие в подобных мастер-классах не только помогает нашим мамам отвлечься от домашних забот. Полученные навыки мы обязательно применяем во время занятий с детьми. Ведь рисование хорошо развивает мелкую моторику, что необходимо нашим детям», — рассказала участница мастер-класса Анна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.