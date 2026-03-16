iPhone россиян превращаются в «кирпичи» из-за модов Telegram

Аферисты создали схему обмана россиян, использующих iPhone и iPad. Для этого они используют уловку с «модификациями» для Telegram, в рамках которых блокируют девайс и шантажируют жертв, рассказали ТАСС в пресс-службе ИБ-компании F6.

Мошенники активизировались на фоне слухов о вероятной блокировке Telegram. Они рекламируют моды на смартфоны, в которых якобы есть «встроенный VPN», «анонимный номер», «режим инкогнито» или даже обещают Telegram Premium без оплаты.

С помощью бота в мессенджере будущей жертве говорят, что необходимо скачать приложение, подключившись к Apple ID другого человека, поскольку программы нет в AppStore. Когда жертва делает это, ее телефон блокируют. На экране появляются контакты для связи с аферистами.

За разблокировку девайсов на iOS у россиян просят от 10 тыс. до 60 тыс. рублей. Сумма «выкупа» зависит от дороговизны устройства. С 9 февраля по 5 марта у россиян по подобной схеме украли 2,9 млн рублей. Аферисты также использовали схему с якобы модификациями TikTok.

В РФ Telegram замедляют с 10 февраля. В Роскомнадзоре отметили, что для нарушающих закон сервисов в стране вводятся ограничения.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.