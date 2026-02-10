Инвалид в Калужской области не может выйти на улицу из-за отключения лифта

В городе Малоярославец Калужской области инвалид остался без выхода на улицу из-за отключения лифта в доме. Его мать не может сама спустить сына, а в квартире жуткие перетопы, сообщает «Подъем» .

Женщина заявила, что жильцы уже давно жаловались на проблему с лифтами в доме. Недавно подъемники и вовсе отключили. Из-за этого ее сын-инвалид теперь вынужден все время находиться в квартире, где жутко жарко.

По словам матери юноши, в доме слишком сильно топят батареи — температура в квартире поднимается до 33 градусов. Женщина заявила, что сын просто «варится» внутри. Спустить его вниз у матери нет сил.

Дом управляется местным товариществом собственников недвижимости. Его глава Наталья Д. рассказала, что лифты отключили из-за предписания о необходимости ремонта. Но сначала должно пройти голосование среди жителей о выделении средств. На все эти процедуры и ремонт уйдет минимум полтора месяца.

Ремонт хотели провести летом 2025 года, но, как отметила Наталья, жители тогда попросту не проголосовали, а некоторые решили «воздержаться».

Ранее в подмосковном жуковском мужчина пострадал из-за технического сбоя лифта. Подъемник проехал 17 этажей вверх и не остановился. Сработала цепь безопасности, лифт не упал, но произошла резкая остановка, из-за чего пострадавший ударился.

