Иностранцам без визы сократили срок временного пребывания в России до 90 суток. Новые правила начнут действовать с 1 января 2025 года, сообщили в МИД РФ.

Исключениями являются случаи, предусмотренные ФЗ от 25 июля 2002 года № 115 «О правовом положении иностранных граждан в РФ» или международными договорами, а также случаи, когда срок временного пребывания был продлен в соответствии с законом.

Отмечается, что срок временного пребывания иностранца, прибывшего в РФ по визе по-прежнему определяется сроком действия выданной ему визы.

В настоящее время срок пребывания иностранцев в России без визы составляет 90 дней в течение 180 суток.

Ранее в Госдуме РФ предложили ввести единый электронный документ для иностранных граждан — Мигрант ID. электронный документ будет выполнять несколько функций. В чем смысл этой инициативы, читайте в материале РИАМО.